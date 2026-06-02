今野照夫さんの震災日記３月１３日＜中＞宮城県の北上総合支所の保健師は３人いた。このうち１人は業務で本庁管内に出ていて不在。もう１人は支所にいて、津波の犠牲になった。最年少の女性保健師は入庁７年目で、当時２９歳。支所から北上川沿いに５キロほど上流の保健医療センター「ひまわり」で勤務中だった。堤防を越す津波の白波を見てサンダルのまま車に飛び乗り、山あいの追分温泉まで逃れた。住民らも７０人ほど続々