◇東京六大学野球最終週最終日慶大3―0早大（2026年6月1日神宮）慶大の今津主将が二塁手のベストナインに輝いた。「勝つことだけを考えてプレーしてきたので、それが結果に出てくれて非常にうれしい」と胸を張った。前日の天覧試合では逆転サヨナラ負けも、試合終了後に天皇陛下と長女愛子さまから「明日の早慶戦も頑張ってください」とエールを受けた。「この上ない素晴らしい時間を過ごさせていただいた」と心機一転