ＮＰＢ（日本野球機構）と１２球団による実行委員会が１日、都内で行われ、２軍試合での育成選手の出場枠特例「故障者連動特例」（仮称）を設けることが承認された。今年の暫定ルールとして２日から運用される。育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５人以内」と定められていたが、支配下選手の故障者数と連動する形で最大７人まで出場可能になる。新設された「１０日以上故障者リスト」に出場できない選手を登録し、試合