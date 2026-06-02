政府は、「蓄電池産業戦略」を改定し、２０３５年に国内関連企業の世界売上高を現状の３倍にする目標を示す。ＡＩ（人工知能）向けデータセンターやロボットなど蓄電池の用途が広がる見通しを踏まえ、幅広く生産基盤を強化する方針を打ち出す。２日開催する経済産業省の有識者会議で改定案を議論し、公表する。新戦略では、２５年から３５年にかけて蓄電池の世界市場規模が４６兆円に倍増するとの見通しを踏まえ、「蓄電池を