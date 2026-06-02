6月2日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市南区十禅寺（スピード違反）国道3・・・熊本市北区鹿子木町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞市道・・・菊池市泗水町（自転車）県道・・・上益城郡山都町浜町（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする