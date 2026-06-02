球団史上初の交流戦開幕6連敗と苦しむ楽天は、2日のDeNA戦（横浜）に荘司康誠投手（25）が先発する。アマ時代を通じて初の横浜スタジアムでの登板となる右腕は1日に本拠でキャッチボールなどで軽めの調整。「強く振ってくるバッターが多いイメージ。力負けしないように勝負していきたい」と闘志を燃やした。チームは5月に7勝18敗と大きく負け越し、借金13を抱える。今季、自身初の開幕投手を務めた右腕も3連敗中。苦しい戦い