高市首相が首相官邸からの情報発信の方法を模索している。５月から試行していた内閣広報室のＸ（旧ツイッター）は、２日にも本格運用に移行させる方針だ。肉声を伝えるため、記者団の「ぶら下がり取材」に応じる回数も増やし始めている。内閣広報室は３１日、Ｘに「この１か月ほど、これまでにない発信を追い求め、色々試行してきた」と投稿した上で、フォロワーが１０万人を突破したことに謝意を示した。５月から「試行アカ