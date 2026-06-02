日本ハム・伊藤大海投手（２８）が１日、先発する２日の広島戦（マツダ）に向けて警戒感を口にした。相手は交流戦開幕からいまだ勝ちなしで６連敗中だが「向こうもプロだし、必死に戦ってくると思う。逆に連敗中のチームほど怖いものはないと思っているので、しっかり攻めていきたい」と気を引き締めた。広島戦は通算４試合で１勝３敗。２２、２４、２５年と３連敗中で、敵地・マツダスタジアムでは１勝２敗となっている。前回