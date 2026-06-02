［論点皇位継承］＜７＞皇室の方々は１６人まで減っており、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案で与野党が大筋合意したことは大変意義深い。私は、皇位継承資格は男系男子に限るべきだとの立場だが、皇室の公的活動や国民との触れ合いが今後も続いていくためには、性別の区別なく男子も女子も大切な存在だと考えている。現行制度では将来、秋篠宮家の長男悠仁さま（