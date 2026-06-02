喉の不調のため４月２２日から芸能活動を休止していたｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３１）が、１日から活動を再開することが同日、グループの公式サイトなどで発表された。サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日６月１日（月）より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます」と明らかに。「日頃より応援してくださっているファ