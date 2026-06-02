織田信長が明智光秀に討たれた本能寺の変が起きた天正１０年（１５８２年）６月２日に、織田軍の司令官の羽柴（豊臣）秀吉が、敵対する毛利側の備中高松城（岡山市）を水攻めにした詳細を記した書状が、岩国徴古（ちょうこ）館（山口県岩国市）の寄贈資料から確認された。毛利側の苦境がつづられ、歴史的事件当日の出来事を記録した一次資料として注目される。書状は、毛利元就の次男・吉川元春が、重臣の今田経高（つねたか）