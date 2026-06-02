サッカーＷ杯日本代表ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）に強力な“援軍”がついた。日本航空（ＪＡＬ）は１日、中村とパートナーシップ契約を締結したことを発表。ＪＡＬが個人契約を結ぶアスリートは、野球ではドジャースの大谷翔平とレッドソックスの吉田正尚、ゴルフは渋野日向子、サッカーでは久保建英ら超一流選手に限られている。ＪＡＬは「幾多の困難を乗り越えて世界の第一線で挑戦を続ける姿勢に深く共感した」と説明