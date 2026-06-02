サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表に「メンター」の立場で同行する南野拓実（31＝モナコ）が1日までにTikTokに動画を投稿し「僕自身、できることは少ないかもしれないが、チームのために精いっぱい貢献できるように頑張りたい」と語った。昨年12月に左膝の大ケガを負い、W杯メンバー26人に選ばれなかったが、ベースキャンプ地の米ナッシュビルで代表に合流を予定している。