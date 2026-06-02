ドジャースの強さに、新たな推進力が戻りつつある。主役はオフに新加入したカイル・タッカー外野手（２９）だ。５月３１日（日本時間６月１日）の本拠地フィリーズ戦で、ドジャースは９―１と快勝。大型連勝は一度止まったものの、３８勝２１敗でナ・リーグ西地区首位を堅持し、２位パドレスに５・５ゲーム差をつけた。その快進撃の中で、タッカーは復調気配を見せている。カリフォルニアの地元紙「カリフォルニア・ポスト」は