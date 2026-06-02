第63回ギャラクシー賞(主催：放送批評懇談会)の贈賞式が1日、都内ホテルで行われ、志賀信夫賞をテレビマンユニオンの重延浩会長が受賞した。TBSを経て、1970年にテレビマンユニオンの創立に参加し、『アメリカ横断ウルトラクイズ』(日本テレビ)や『世界ふしぎ発見!』(TBS)などを手がけてきた重延氏は、放送と世界への思いを語った。テレビマンユニオンの重延浩会長○『ウルトラクイズ』は視聴率30〜40%の番組に重延氏は、『アメリ