サウンドロゴを起点に“企業・団体の結束力No.1を決める瞬間エンタメ”――JOYSOUNDを展開するエクシングは、「サウンドロゴカラオケAWARD 2027」の開催を決定。1日からエントリー応募受付を開始した。初代「サウンドロゴカラオケAWARD大賞」のTOPPANホールディングス○「耳に残る広告」から「歌えるエンタメ」へ企業や商品・サービスを短いメロディで印象づけ、ブランドの好意度を高めるサウンドロゴ。JOYSOUNDは、このサウンドロ