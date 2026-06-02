女優の内田有紀（５０）、ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）が、７月９日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ラストノート」（木曜・後１０時）にダブル主演することが１日、分かった。内田は３０年ぶりの同局系連ドラ主演、寺西は民放連ドラ初主演となる。人生の酸いも甘いも経験して現状維持の日常を送る一瀬葵（内田）と、夢を諦め自分にフタをして生きる樋口澄晴（寺西）の物語。２０歳近い年の差のある２人が出会い、人