巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を懸けて２日のオリックス戦（東京Ｄ）に先発する。ここまで６試合で０勝３敗、防御率４・２４と勝ち星に恵まれないが、古巣・楽天時代はオリックスからカード別最多２８勝をもぎ取った猛牛キラー。１日はＧ球場で最終調整し、中６日の調整で万全を期した。「若い投手が頑張っている。そこに負けないように」とベテランの意地を投球につなげていく。気温３２度。強い日差しの下で則本