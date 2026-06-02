巨人の坂本勇人内野手（３７）と丸佳浩外野手（３７）らナインが１日、「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」と題して行われる３日・オリックス戦（東京Ｄ）の必勝を誓った。同日は長嶋茂雄さん（享年８９）の一周忌にあたり、選手は「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用する。全力プレーでファンを魅了したミスター魂を継承し、天国に白星を届ける。必ず、勝つ。闘志を胸に秘めた坂本が「チームが勝て