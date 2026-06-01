2026年5月6日、トヨタは人気のミニバンである「ノア」および「ヴォクシー」の一部改良を発表し、同日より発売しました。 両モデルは、広々とした室内空間と使い勝手の良さを兼ね備え、ファミリー層を中心に長年支持されてきた車です。 今回の一部改良では、デザインの変更やハイブリッド専用車への完全な移行など、多岐にわたる大きな変更がくわえられましたが、この新型モデルに対し、SNS上ではどのような反響が