阪神・大竹耕太郎投手（３０）が１日、夏場に向けた秘密兵器を導入していることを明かした。甲子園での投手指名練習後に「いろいろ挙げだしてたらきりはないですけど。外食の頻度は減ったかな。あとは足湯と氷のうで頭冷やすセット」と独自の暑さ対策を説明。なかでも、お気に入りは足湯だ。「足湯、めっちゃします。足湯器みたいのがあって、保温できるやつ。それは夏は結構やるかなって感じです」足湯器は「７〜８０００円