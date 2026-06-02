オリックス・九里亜蓮投手が、２日の巨人戦（東京ドーム）に先発することが決まった。前回登板となった２６日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）では８回３安打１失点、７奪三振で白星。「いつも通りにしっかり準備して、マウンドに上がるだけ」と、自然体でチーム単独トップの６勝目を狙う。巨人戦での登板は、広島時代の２４年以来。「足が速い選手もいれば、経験豊富な選手もたくさんいる。一つひとつのアウトをしっかり積み上