オリックス・岩崎翔投手（３６）が、２日の巨人戦（東京Ｄ）で１軍合流することが１日、決まった。下半身のコンディション不良から５月９日に実戦復帰し、ファーム・リーグで５試合に登板。３１日の日本ハム戦（杉本商事ＢＳ）では最速１５２キロで１回完全、２奪三振と復活をアピールし、今季初昇格をたぐり寄せた。「また一から信頼を勝ち取れるように。一試合一試合、いいパフォーマンスが出せればいいかなと思います」。昨