日本ハムは１日、ローテを再編し、山崎福也投手（３３）が６日のヤクルト戦（神宮）に先発する見込みとなった。山崎は今季、中継ぎとして７試合で防御率５・６８。４月２２日の降格以降は、主に先発として２軍で６試合に登板し、防御率２・００と状態を上げていた。“二刀流”として新記録にも挑む。昨季６月７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「６番・投手」として先発し、７回に右前２点適時打を放ち杉内（ソフトバンク）に並ぶパ