ソフトバンクの山川穂高内野手（３４）が１日、今季初めて出場選手登録を抹消された。リーグ３位タイの９本塁打を放っているが、打率は１割７分５厘と低迷。自己ワーストの３１打席連続無安打も経験するなど、不調が続いた。８試合ぶりにスタメンだった５月２９日の広島戦（みずほペイペイ）でも４打数無安打２三振。試合後、小久保監督も「あまりいい形で打てていなかった」と評価は厳しかった。同３０、３１日は出場機会がなく