広島・小園海斗内野手が１日、不振脱出に向けて必死に前を向いた。打率２割１分９厘の低空飛行。「（調子は）良いとは言えない」と苦しみながら「でも、何とか。この成績なので、１試合１試合やっていくしかない。先のことは見ていない」と誓った。５月２４日の中日戦（バンテリンＤ）では守備のミスもあり、序盤に途中交代。次カードのロッテ３連戦（マツダ）ではスタメンから外れた。２９日のソフトバンク戦（みずほペイペイ