阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が、西武・小島大河捕手（２２）との“ドラ１対決”を心待ちにした。大学３、４年時の日本代表活動で親しくなり、２４年７月にチェコで行われた「プラハベースボールウィーク」では、オフにプラハの街を観光したという。「最近は連絡を取れていないんですけど、会えたらいいな」。２日から甲子園で西武と３連戦。高校、大学を含め公式戦での対戦経験はなく、聖地での勝負を思い描いた