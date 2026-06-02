スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が１日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。阪神のドラフト１位・立石正広内野手の現状について分析した。「伊藤大海も良かったね。パ・リーグの投手は体の近め（内角）にガンガンいくから。それで立石君も崩されてしまったね」立石は５月２４日の巨人戦（東京Ｄ）でプロ１号となる２ランを竹丸から放つなど、交流戦前は打率４割９