オリックス・太田椋内野手（２５）が、２日の巨人戦（東京Ｄ）で１軍合流することが１日、決まった。右ふくらはぎの打撲が回復し、最短で戦列に復帰する見通し。ここまでチーム最多の２９試合で４番を務めてきた看板打者は、再スタートへの決意を明かした。「打撃に関しては、勝負できる状態に戻ったと思っています。１試合でも多く、チームの勝利に貢献することだけですね」。５月２０日のソフトバンク戦（京セラＤ）で死球を