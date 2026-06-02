開幕から２軍で調整中のＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３２）が、交流戦期間中にも１軍で先発登板する可能性があることが１日、分かった。オープン戦期間中に２軍合流となった藤浪は、ファーム・リーグでは６試合に登板（うち先発４試合）して１勝１敗、防御率１・４２。５月３０日のオイシックス戦（長岡）でも５回３安打１四球で２失点（自責０）と安定した投球をみせている。１軍の小杉チーフ投手コーチは「ゲームメークはで