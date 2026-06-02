俳優の内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務めるフジテレビ木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜後22：00）が、7月9日から始まる。これに先駆け、ティザービジュアルと2人のコメントが公開された。【写真】巻き毛がかわいすぎる寺西拓人今作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本。タイトルの『