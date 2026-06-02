女優内田有紀（50）とtimelesz寺西拓人（31）がフジテレビ系連続ドラマ「ラストノート」（7月9日開始、木曜午後10時）でダブル主演を務めることが1日、分かった。同作は“約20歳差”の歳の差恋愛を完全オリジナル脚本で描く。人生の酸いも甘いも経験し現状維持の日常を送る49歳の女性・一瀬葵（内田）と、育った環境により夢を諦めて生きる30歳の男性・樋口澄晴（寺西）がとあるきっかけで出会い、静かに惹かれあって人生で最も激