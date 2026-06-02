女子テニスの４大大会シングルス２３勝を誇る元女王セリーナ・ウィリアムズ（４４）＝米国＝がツアートーナメントに復帰する。ＨＳＢＣ選手権は１日（日本時間２日）、大会公式Ｘ（旧ツイッター）で「女王の帰還セリーナ・ウィリアムズが復帰し、＃ＨＳＢＣＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐｓのダブルスに出場する！」と発表した。同選手権は６日から英ロンドンで行われる芝コートでのトーナメント。セリーナは２０２２年の全米