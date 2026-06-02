自民党の野田聖子衆議院議員（65）、立憲民主党の辻元清美参議院議員（66）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演し、結婚について語った。野田氏が「私たちのロールモデルは土井たか子さん、市川房枝さん。女をかなぐり捨ててやらないとダメだっていう時代に」と言い、辻元氏も「私たちはその人たちに学んだ」とうなずくと、野田氏は辻元氏に「この人は真面目にその道を行っておひとり様」と突っ込ん