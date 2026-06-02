お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。先月誕生した第1子となる長男の姿を公開した。田中は「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニホーム着て応援しているぞ！選手に届けー！」とつづり、広島のユニホームを着てベビーカーに乗る長男の姿をアップした。この投稿にファンからは「田中ジュニア、パパ譲り、大きいですね！」「リアルカープ坊や