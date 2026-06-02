ソフトバンクグループの孫正義会長がフランスでAI用のデータセンターに最大で14兆円規模の投資を行うと発表しました。報告「ソフトバンクグループの孫正義氏がフランス大統領府に到着しました」ソフトバンクの孫正義会長は、フランスのマクロン大統領と会談し、フランスでAI用のデータセンターに最大で14兆円規模の投資を行うと発表しました。ソフトバンクグループ孫正義 会長「選択の余地はありません。アメリカは急速に進