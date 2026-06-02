宇都宮競輪のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」は、きょう2日が最終日。12Rで決勝戦が行われる。地元エース真杉が主役。ライン構成は吉田―真杉―神山の茨栃勢、寺崎―三谷―南の近畿勢、西田に渡部、そして嶋津が単騎戦。寺崎と西田の先行力も侮れないが充実著しい吉田が最終的に巻き返し、番手真杉が抜け出して首位。近畿勢は寺崎の仕掛け次第で番手三谷を軸に上位独占がある。＜1＞真杉匠良くはない。前回よりは、とい