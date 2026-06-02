台風6号が接近中。上陸の恐れはなさそうだが、初日より風が強まる予報だ。ライン決着が多かった初日とは打って変わって、波乱の可能性も考慮したい。【4R】永田隼一の奇襲が決まると（1）（3）（5）、（3）（5）（7）BOXが面白そう。【6R】ウエートリフティング経験者の利川寛太は「風が吹けば吹くほどありがたい」と“重馬場”は大歓迎だ。（1）（2）（4）BOXと（4）＝（3）から（1）（2）（7）。【7R】力で生野優翔と三