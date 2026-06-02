あるイベントをのぞいた時のことだ。私を発見した女性MCが質問してきた。「（住之江は）2マークだけでなく1マークもかなり乗りづらくなっている理由はわかりました？ド本命がキャビッたり浮いて流れて超高配当になるケースが続出してるアレです。ファンの方にもよく聞かれて…」。その現象については昨年11月4日付にSBC（スポニチ・ボート・クラブ、大阪本社版のボート記者コラム）でも書いたので、調査結果が知りたいという。水