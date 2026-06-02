2022年から日本中央競馬会（JRA）年間プロモーションキャラクターを務めている見上愛と、個人として初のCM出演となるAぇ! group佐野晶哉が出演するJRAの新テレビCM「ファン第一号になる」篇（30秒、15秒）が、6月7日より放送されることが発表された。放送に先駆け、WEBでは6月2日より公開される。【動画】見上愛＆佐野晶哉が共演！夏競馬の魅力を描いたJRA新テレビCM「ファン第一号になる」篇新テレビCM「ファン第一号になる