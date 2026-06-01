有料老人ホーム「エクラシア」など、首都圏にて介護・医療サービス事業を展開する“エクラシア”は、6月1日(月)、神奈川県相模原市に住宅型有料老人ホーム＋デイサービス「エクラシア相模原淵野辺」をオープンする。介護・医療依存度の高い利用者を多く受け入れ「私のお母さん、認知症だけど入居できるのかな？」「医療行為が必要だから受け入れてもらえないかも」といった悩みを抱えている人も、「エクラシア」は入居可能だという