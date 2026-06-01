三重県・愛知県・東京都・北海道で全15店舗を展開する513BAKERYは、6月から、世界中の人気パンや名物グルメのアレンジパンが勢揃いする「世界のパンフェア第2弾」を開催。世界旅行の気分を味わえるバラエティ豊かなフェア商品全11品を販売する。その他、ぷるぷるのわらび餅と上品な甘さのこしあんを包んだ季節のクロワッサンや、ハチミツレモンクリームをたっぷり詰め込んだひんやり冷たい冷やしクリームパンなど、夏の始まりにぴ