気象台は、2日午前4時24分に、暴風警報を鹿児島市、鹿屋市、出水市、垂水市、曽於市などに発表しました。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■鹿児島市●暴風警報【発表】■鹿屋市●暴風警報【発表】■枕崎市●暴風警報■阿久根市●暴風警報■出水市●暴風警報【発表】■指宿市●暴風警報■西之表市●暴風警報■垂水市●暴風警報【発表】■薩摩川内市●暴風警報■薩摩川内