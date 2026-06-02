気象台は、2日午前4時24分に、波浪警報を志布志市、大崎町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。大隅、種子島・屋久島地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■鹿児島市●波浪注意報■鹿屋市●波浪注意報■枕崎市●波浪注意報■阿久根市●波浪注意報■出水市●波浪注意報■指宿市●波浪注意報■西之表市●波浪警報■垂水市●波浪注意報■薩摩川内市●波浪注意報■薩摩川内市甑島●波浪注意報■日置市●