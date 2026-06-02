台風6号は鹿児島県・奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上しています。鹿児島県内ではきょう2日明け方から線状降水帯が発生するおそれがあり、土砂災害などに厳重に警戒が必要です。 勢力を落とさず北上 台風6号は、2日午前3時には奄美市の西南西およそ140キロにあって、1時間に20キロの速さで北寄りに進んでいるとみられます。中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。