台風6号が接近している奄美地方では、およそ2万8600戸で停電が発生しています。 九州電力送配電によりますと、台風6号の影響で、奄美地方のあわせておよそ2万8600戸で停電が発生しています。 きょう2日午前3時半の時点で、停電しているのは 徳之島町でおよそ4880戸、 和泊町でおよそ4510戸、 伊仙町でおよそ4400戸、 天城町でおよそ3380戸、 与論町でおよそ2670戸、 知名町でおよそ2450戸、 瀬戸内町でおよそ234