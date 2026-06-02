◇作詞家橋本淳さん死去【悼む】電話で2回話した程度で「巨匠」を語ろうとするせんえつさを、まず橋本先生に許してもらいたい。♪森とんかつ、泉にんにく…と子供の時に替え歌を歌っていましたと打ち明けると、「へえ、君もか」と電話口で笑ってくれた。6年前に「弟分」の作曲家・筒美京平さんが亡くなられた時、最も筒美さんを知る人間ということで作詞家・橋本淳さんと初めて話した。冒頭の「ブルー・シャトウ」をはじめ