Aぇ！groupの佐野晶哉（24）が女優の見上愛（25）とJRAの新CM「ファン第一号になる」編に出演する。7日から全国で放映。NHK連続テレビ小説「風、薫る」で共演中の2人が、競走馬のデビュー戦となる夏競馬の魅力を伝える。関西弁のせりふは兵庫県出身の佐野が見上に指導した。グループ以外のCM出演は初めてで「不安は大きかった。見上さんと一緒に出演させていただけて安心でした」と話した。