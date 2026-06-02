アルビレックス新潟は1日、船越優蔵監督（48）と8月開幕でJ1復帰を目指す26〜27シーズンもトップチームの指揮を執ることで合意したと発表した。U―18、U―19日本代表監督などを歴任して今季から指揮を執る船越監督は、特別大会のリーグ戦を西A組の2位で終え全体5〜8位を決めるプレーオフラウンドへ。30日の第1戦で鹿児島に敗れ、7・8位決定戦となる6日の札幌戦が今季最終戦となる。船越監督はクラブを通じ「皆さまとともにアル