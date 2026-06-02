ノルウェーとスウェーデンが国際親善試合で対戦サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）でグループFで同組のスウェーデン代表が現地時間6月1日、国際親善試合でノルウェー代表と対戦し、1-3で敗れた。スウェーデンはUEFAチャンピオンズリーグ決勝まで戦ったアーセナルのFWビクトル・ギョケレシュがメンバー外、リバプールのFWアレクサンデル・イサクがベンチスタート。ノルウェーもMFマルティン・ウーデゴール、FWアー